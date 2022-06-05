بولندا تطالب مواطنيها بجمع الحطب من الغابة للتدفئة توفيرًا للطاقة

دعت السلطات فى بولندا المواطنين، بجمع حطب الوقود من الغابات للتدفئة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة فى البلاد.

وقالت الحكومة فى بيان لها نشرته يورونيوز، إنها تتخذ خطوات لتسهيل جمع الحطب على الناس فى محاولة لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع فواتير الطاقة ونقص الفحم.

وقال نائب وزير المناخ والطاقة إدوارد سياركا: "من الممكن دائمًا، بموافقة عمال الغابات، جمع الفروع للوقود".

وقال معارضو حزب "القانون والعدالة" الحاكم إن التعليقات تظهر أنه لم يسيطر على الاقتصاد الأوسع بعد أن ارتفع التضخم فى بولندا إلى 14 % فى الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت أسعار الوقود 8 زلوتى (1.87 دولار) للتر. يبلغ متوسط الأجر الشهرى فى بولندا حوالى 7110 زلوتى (1800 دولار).

وفى حديثه إلى القناة التلفزيونية البولندية Polsat، ذكّر المتحدث باسم الغابات الحكومية Michał Gzowski أولئك الذين يرغبون فى جمع الحطب أنه يجب عليهم أولاً الحصول على إذن من وحدة الغابات المحلية.

وقال "حتى المكالمة الهاتفية تكفي"، لكنه أضاف أن الناس يمكنهم فقط أخذ الحطب الموجود بالفعل على الأرض، ولا يمكنهم قطع الأشجار.

وتلوم حكومة رئيس الوزراء ماتيوز موراويكى التحرك الروسى ضد أوكرانيا على زيادة التكاليف، واصفة إياه بـ "بوتينفلاسيا" - أو "التضخم بوتين".

ومع ذلك، يقول النقاد إن اللوم يقع جزئيًا على الحرب، ويجادلون بأن التكاليف ارتفعت لمدة سبع سنوات بموجب سياسات الإنفاق الاجتماعى للقانون والعدالة، والتى تشمل المساعدات النقدية للأسر التى لديها أطفال وكبار السن.

وقال دونالد تاسك، زعيم حزب "المنبر المدني" المعارض يوم الجمعة: سنقوم جميعًا بجمع الحطب. لأنه يبدو أن هذه هى أحدث فكرة لمنع الفقر البولندى الذى أعده القانون والعدالة لنا جميعًا.

وقال حزب القانون والعدالة أنه يبحث عن طرق للتخفيف من أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن ثمانى سفن تحمل أكثر من 700 ألف طن من الفحم فى طريقها إلى بولندا.