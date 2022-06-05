بدء التصويت فى الانتخابات المحلية بكمبوديا

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه من المؤكد أن حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه هون سين سيحقق فوزا سهلا مرة أخرى، وذلك بعدما اتهمه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا بأنه يتبع نمطا من "التهديدات والترهيب والعرقلة التي تستهدف مرشحي المعارضة".



ورد وفد كمبوديا في مكاتب الأمم المتحدة بجنيف على هذا الاتهام قائلا إنه "خاطيء ومسيس وانتقائي".. وأضاف الوفد - في بيان له - أن "جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك المعارضة مارست حقوقها بالكامل بما يتماشى مع القوانين والجداول المسجلة دون أي تهديدات أو معوقات".



وتجرى الانتخابات المحلية قبل عام من الانتخابات العامة في كمبوديا وتعتبر بمثابة اختبار لقوة الأحزاب.