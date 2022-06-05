اليوم السابع
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انطلاق الندوات التوعوية الصحية الصيفية لشباب سيناء بالمواقع الرياضية

الأحد، 05 يونيو 2022 06:06 م
انطلاق الندوات التوعوية الصحية الصيفية لشباب سيناء بالمواقع الرياضية جانب من الندوة
شمال سيناء - محمد حسين

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قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، إنه تم انطلاق فاعليات الندوات الصيفية بمراكز الشباب بتعاون بين مديريتى الصحة والشباب والرياضة.

 

وأشار فتحى عثمان مسئول التثقيف الصحى بشمال سيناء انه تم اليوم انطلاق الندوات التوعوية بعدد من المواقع الرياضية ومراكز الشباب، بالعريش والشيخ زويد صباح اليوم بهدف التعريف بأهمية المحافظة على الصحة، والوقاية من امراض الصيف.

 

وأضاف أنه تم تنفيذ ندوة بمركز ٦ أكتوبر عن أهمية النظافة العامة والنظافة الشخصية، وأهمية المحافظة على استخدام الأدوات الشخصية، وعدم استخدام أدوات الغير فى الوقاية من الأمراض.

 

وقال إنه تم خلال الندوات التأكيد على أهمية لتغذية السليمة وعدم تناول الأغذية من الباعة الجائلين وممارسة النشاط البدنى، والاعتدال فى الممارسات الحياتية والنوم لفترات كافية وعلاقتهم بالمناعية، وأهمية المحافظة على صحة الأسنان.

 


شمال سيناء

العريش

صحة شمال سيناء


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