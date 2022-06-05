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انتشال سيارة سوزوكى سقطت بترعة قرية السيفا في طوخ دون وقوع إصابات

الأحد، 05 يونيو 2022 12:08 م
انتشال سيارة سوزوكى سقطت بترعة قرية السيفا في طوخ دون وقوع إصابات جانب من محاولات انتشال السيارة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهدت قرية السيفا التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة سوزوكي فان، في ترعة القرية أمام مدرسة السيفا الابتدائية، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وجرى انتشال السيارة من الترعة بمشاركة شباب ورجال القرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة سوزوكى فان، بترعة قرية السيفا دائرة المركز أمام مدرسة السيفا الابتدائية.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة سوزوكي فان بترعة السيفا أمام مدرسة السيفا الابتدائية، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وجرى انتشال السيارة بمشاركة شباب القرية وقوات الإنقاذ النهرى.

 

 


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