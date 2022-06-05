امرأة 31 عاما تفوز فى مسابقة أكبر بطن للحوامل فى نيكاراجوا.. صور

فاطمة شوقى

فازت امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا فى مسابقة أكبر بطن للحوامل فى نيكاراجوا، التى يتم تنظيمها سنويا فى يوم الاحتفال بعيد الأم، وفقا لصحيفة "دياريو ديل نورتى" النيكاراجوية.



مسابقة أكبر بطن للحوامل

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة التى تدعى ليلى هيرنانديز، هى حامل فى 39 أسبوعا، وفازت فى مسابقة أكبر بطن حيث يبلغ طولها 57 سم، وهى التى تفوقت دايانا سابوريو، التى بلغ طول بطنها 53سم، بفارق 4 سنتيمترات.

يتم الاحتفال بعيد الأم فى نيكاراجوا فى بلد أمريكا الوسطى يوم 30 مايو، وهو تاريخ خاص للمواطنين، الذين عادة ما تكون عائلاتهم على رأس النساء.

أعلنت وزارة العمل النيكاراجوية فى 26 مايو أن عيد الأم فى نيكاراغوا يجب أن يكون "إجازة إلزامية"، يتمتع فيها جميع العمال، فى كل من الدولة والقطاع الخاص، "بالحق فى الراحة والرواتب".

مسابقة فى نيكاراجوا

وفقًا لمنظمى المسابقة، فإنه حتى الآن لم يتم كسر الرقم القياسى الذى تم تحقيقه فى 2015، عندما كان بطن المرأة الحامل 63سم، ويتم قياسها دائما بشكل عمودى.

وفى المسابقة التى أقيمت فى بلازا دى كولورز، فى مركز سلفادور أليندى السياحى، على ضفاف بحيرة ماناغوا أو إكسولوتلان، شاركت 19 أمًا مستقبلية تتراوح أعمارهن بين 18 و37 عامًا.

كان عمال محطة راديو نويفا راديو يا الشعبية، الذين نظموا الحدث، مسؤولين عن قياس بطن المتسابقين واحدًا تلو الآخر بشريط قياس، حيث تم تقديمهم للجمهور على المنصة.

وحصل المركز الأول على 10000 كوردوبا (حوالى 277 دولارًا) والأجهزة، بينما حصل الثانى على مستلزمات رعاية الأطفال.

فى النشاط، بالإضافة إلى اختيار الأم صاحبة أكبر بطن، تم أيضًا اختيار الأم الأكثر راقصة والأخرى التى يمكن أن تكون عارضة أزياء أفضل.