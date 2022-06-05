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الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض: نستعد لنقل خبرة مصر فى التعامل مع فيروس سي

الأحد، 05 يونيو 2022 12:13 م
الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض: نستعد لنقل خبرة مصر فى التعامل مع فيروس سي الدكتور أحمد أوما القائم بأعمال مدير الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أحمد أوما، القائم بأعمال مدير الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة، إن جائحة كورونا أعطت دروس مهمة للدول الأفريقية، أول الدروس أنه حينما يكون هناك مشكلة كبيرة؛ تقف أفريقيا بمفردها، أما الدرس الثاني، فهو حينما تجتمع أفريقيا معا فتحدث أمورا كثيرة جيدة.

أضاف أحمد أوما، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بأفريقيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك فرص مهمة في 4 مجالات بأفريقيا، أولها تعزيز الهيئات والمؤسسات التي تعالج أمور الصحة العامة على مستوى البلدان الأفريقية، وكذلك تعزيز قدرات جميع الهياكل العاملة وتدريب كل طواقم العمل ووضع كل شخص في مكانه الصحيح ليكون هناك فكرة واضحة للتعامل مع أي أزمة صحية، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في التصنيع الطبي، "نحتاج إلى ضرورة بناء البنية التحتية لكافة هذه الأمور، وتعزيز الشراكات والعمل معا بين الدول".

وتابع الدكتور أحمد أوما، القائم بأعمال مدير الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والأوبئة: "نحن نستفيد من خبرة مصر في التعامل مع فيروس سي، ونحن مستعدين للعمل في هذا الأمر".


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