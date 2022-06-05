النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن الحالة الصحية لمصابى حادث "أبو صير"

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية، حول سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير، نطاق قسم شرطة البدرشين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعملت عن الحالة الصحية للمصابين.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن السبب الرئيسي اختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان، وتم انتشال السيارة من المياه، ونقل المصابين إلى المسشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة مركز شرطة في البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب انقلابها داخل ترعة المريوطية.

وتم انتشال السيارة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.