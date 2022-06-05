اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بتهمة الاتجار بالبشر

الأحد، 05 يونيو 2022 01:09 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة بتهمة الاتجار بالبشر حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وأمانة سر المحمدى الباجورى سيدة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لقيامها بالاتجار بالبشر عن طريق شراء طفلة حديثة الولادة من والدتها وتزوير محررات رسمية نظير مبلغ مالى بنطاق قسم منوف بمحافظة المنوفية.

 

كان المستشار سالم حجازى المحامى العام لنيابات شبين الكوم الكلية قد أحال كلا من "ن.م.ا" 29 سنة ربة منزل، " "غ.ع.ا" 20 سنة ربة منزل للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4902 لسنة 2021 جنايات قسم منوف والمقيدة برقم 1944 كلى شبين الكوم.

 

لارتكابهن جريمة الاتجار بالبشر فى طفلة حديثة الولادة بأن يرزقه عرضتها المتهمة الأولى للبيع للمتهمة الثانية مقابل مبلغ من المال، بقصد استغلال الطفلة فى التبنى المحظور، وزعم المتهمة الثانية بانها ام الطفلة وتزوير محررات رسمية.

 

وتداولت محكمة جنايات طنطا القضية واصدرت حكمها اليوم على المتهمة الثانية بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.


جنايات طنطا

اتجار بالبشر

محافظة المنوفية

بيع طفلة حديثة الولادة


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