الكشف الطبي لـ 1764 متردداً على قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «كوم الدهب» بمركز سيدي سالم، استهدفت توقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن القافلة ضمت 11 عيادة في 10 تخصصات طبية وهي: الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1764 متردداً وخضوع 100 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ 147 مريضا وأشعة لعدد 43 مريضاً واستصدار تقارير طبية لـ 6 مرضى، وتحويل 50 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

أشار إلى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1139 مواطناً.