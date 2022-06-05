القومى للمرأة يدعم 139 فردا بقرية الديمقراط بأرمنت ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، تنظيم القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة حيث تم تنظيم قافلة جديدة بقرية الديمقراط بمركز أرمنت غرب الأقصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "راعى مصر"، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ونجحت القافلة الطبية بقرية الديمقراط بمركز أرمنت، فى استهداف 139 فردا من السيدات والرجال والأطفال بالقرية، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات التى تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن القوافل الطبية تستهدف الكشف فى جميع التخصصات مع توفير الأدوية مجانا للتخصصات الأربعة ( الرمد والنساء والاطفال والعظام )، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات.

وفى نفس السياق اختتم مكتب شكاوى فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الاقصر، فعاليات ورشة العمل التى استمر لمدة يومين لتدريب عدد 62 من ميسرات ومشرفات الميدانيين بالشمول المالى، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة حول دور مكتب شكاوى المرأة وآلية استقبال الشكاوى وتعريف الميسرات بأهم القوانين المستحدثة لمواجهة العنف ضد المرأة، وضمن التمكين الاقتصادى للسيدات تحت رعاية الدكتورة مايـــا مرسـى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وبتوجيهات وحضور الدكتورة صابرين جابر مقررة الفرع.

كما أثرى الورشة حضور "هان ماورتس سخابفلد" سفير دولة هولندا بالقاهرة، والذى أبدى إعجابه بالدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة نحو تمكين المرأة إقتصادياً وخصوصاً فى قرى مبادرة حياة كريمة متمنياً للمرأة المصرية عامة والأقصرية بشكل خاص مزيد من التقدم والرخاء، حيث تم تنفيذ الورشة بحضور فريق العمل المكون من كل من محمود أبو الحجاج من مكتب شكاوى فرع المجلس بالاقصر، وإسلام فرغلى محامى مكتب شكاوى فرع المجلس بالمنيا، وماهر بيومى من الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة، وجلال محمد مشرف المحافظة بمشروع الإقراض والادخار.

القومى للمرأة يدعم 139 فرد بقرية الديمقراط بأرمنت ضمن حياة كريمة



القومى للمرأة يدعم 139 فرد بقرية الديمقراط بأرمنت ضمن حياة كريمة



القومى للمرأة يدعم 139 فرد بقرية الديمقراط بأرمنت ضمن حياة كريمة



القومى للمرأة يدعم 139 فرد بقرية الديمقراط بأرمنت ضمن حياة كريمة