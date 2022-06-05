اليوم السابع
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الطماطم بـ10جنيهات والبصل بـ3 والفراخ بـ37.. جولة داخل إحدى أسواق المنوفية

الأحد، 05 يونيو 2022 08:26 ص
الطماطم بـ10جنيهات والبصل بـ3 والفراخ بـ37.. جولة داخل إحدى أسواق المنوفية سوق
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية وبلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 34 إلى 37جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ50جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.

 

وبلغ سعر الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات مقابل 15 جنيها فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 إلى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيهات.

 

كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.

 

وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 20 إلى 25 جنيها، والموز من 10الى 12 جنيها، الأناناس من 5 إلى 6 جنيهات، البطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات.

 

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