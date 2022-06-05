اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 12:28 م
أكرم القصاص
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ردا على إطلاق بيونج يانج للصواريخ..

الرئيس الكورى الجنوبى يوجه بتعزيز الردع الموسع بين بلاده وواشنطن

الأحد، 05 يونيو 2022 10:56 ص
الرئيس الكورى الجنوبى يوجه بتعزيز الردع الموسع بين بلاده وواشنطن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول
أ.ش.أ

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وجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول تعليمات للمسئولين اليوم الأحد، لتعزيز الردع الموسع والوضع الدفاعي المشترك لسول وواشنطن ردا على إطلاق بيونج يانج الأخير للصواريخ .

 

وذكر مكتب يون في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"  "أمر الرئيس الكوري الجنوبي بالحفاظ على موقف الاستعداد بحزم في جميع الأوقات، ومواصلة تعزيز الردع الموسع بين سول وواشنطن والوضع الدفاعي المشترك، بما في ذلك مناورات الدفاع الصاروخي بينهما". 

 

وأوضح المكتب أن يون أصدر الأمر بعد أن أطلعه أعضاء مجلس الأمن الوطني على نتائج الاجتماع الذي عقدوه بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية أجرت استفزازات صاروخية مرة كل 9 أيام في المتوسط هذا العام وحده .

 


كوريا الجنوبية

واشنطن

صواريخ

بيونج يانج


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