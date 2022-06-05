الرئيس الكورى الجنوبى يوجه بتعزيز الردع الموسع بين بلاده وواشنطن

وذكر مكتب يون في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" "أمر الرئيس الكوري الجنوبي بالحفاظ على موقف الاستعداد بحزم في جميع الأوقات، ومواصلة تعزيز الردع الموسع بين سول وواشنطن والوضع الدفاعي المشترك، بما في ذلك مناورات الدفاع الصاروخي بينهما".

وأوضح المكتب أن يون أصدر الأمر بعد أن أطلعه أعضاء مجلس الأمن الوطني على نتائج الاجتماع الذي عقدوه بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية أجرت استفزازات صاروخية مرة كل 9 أيام في المتوسط هذا العام وحده .