الحبس عامين لتباع وشقيقه لشروعهما فى قتل شخص بسبب خلافات مالية بشبين القناطر

القليوبية -إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد البريرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، ومحمد صبحى، وأحمد غنيمى، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشى، بالحبس لمدة سنتين، لتباع على سيارة نقل وشقيقه العامل بمعرض أجهزة كهربائية، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لشروعهما في قتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7201 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 590 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد م م"، 36 سنة، تباع على سيارة نقل، وشقيقه "صلاح م م"، 26 سنة، عامل بمعرض أجهزة كهربائية، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر، شرعا في قتل المجنى عليه "أحمد ز ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك، على إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما أن أيقنا بمكان تواجده، حتى دلفا إلى منزله، وسددا له الأول عدة طعنات نفذت إحداهما إلى موضع قاتل بجسده، وكان ذلك حال تواجد الثانى على مسرح الواقعة للشد من أزر الأول، قاصدين من ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو تدخل الأهالى لرد التعدى الواقع على المجنى عليه، ومداركته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.