الجيش الروسى: دمرنا بضواحى كييف دبابات قدمتها دول أوروبا الشرقية لأوكرانيا

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد "دمرت القوات الجوية الروسية بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى على مشارف كييف دبابات T-72 وغيرها من المدرعات قدمتها دول من أوروبا الشرقية وكانت موجودة في ورشات لإصلاح عربات القطار".



وأضاف كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في دونباس ورشات يجري فيها إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية التي تضررت أثناء القتال.



وأشار إلى أن ضربات الطيران الحربي الروسية أصابت خلال يوم ثلاث مراكز قيادة، و65 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، وثلاث مستودعات للذخيرة، وأدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 350 عنصرا من الفصائل القومية، وتدمير 10 دبابات ومدرعات، وراجمتي صواريخ من طراز "جراد"، و9 قطع مدفعية، و14 مركبة خاصة، وصهاريج وقود مخصص للقوات الأوكرانية في دونباس، ومستودعين للذخيرة.



وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة MiG-29 أوكرانية خلال معركة جوية في دونيتسك، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية من طراز An-26 كانت تقل أسلحة ومعدات عسكرية.



ولفت إلى أنه تم خلال اليوم الماضي تدمير 10 طائرات بدون طيار، كما تم اعتراض صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U في سماء مقاطعة نيكولايف، وإسقاط ثلاث قذائف أوكرانية لراجمة الصواريخ "أوراغان" في مقاطعة خاركوف.



وأوضح أن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت 46 موقعا للقيادة، و123 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى 498 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.



وأشار المتحدث إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 189 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و 1114 طائرة بدون طيار، و330 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3416 دبابة ومدرعة أخرى، و470 راجمة صواريخ، و1778 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3419 مركبة عسكرية خاصة .