الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد محمد عبد المنعم إلى رتبة العقيد

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد المقدم محمد عبد المنعم عبد الرؤوف جمعة، الضابط بالإدارة العامة للمرور سابقًا، استثنائيًا إلى رتبة العقيد اعتباراً من 24 أبريل 2022.

واستشهد المقدم محمد عبد المنعم، ضابط بالإدارة العامة بوحدة مرور مرغم غرب الإسكندرية، بعد أن صدمته سيارة نقل "جامبو" أثناء أداء عمله بأحد الأكمنة التى أعدها بالكيلو 143 بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى وألقى القبض على السائق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.