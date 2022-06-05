التصريح بدفن جثة طفلة صدمتها سيارة بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة بها أثناء لهوها امام المنزل بدائرة المركز تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بإصطدام سيارة بطفلة ووفاتها بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول الطفلة ملك م م ا 3 سنوات وتقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة

وبسؤال والدتها المدعوة آية خ ر ح 23 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها السيارة " ميكروباص " قيادة المدعو مروان ع ع - 30 سنة سائق ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاتها واتهمت قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.