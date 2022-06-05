الأقصر تستجيب لشكوى أهالى "كولة الناظر" بوجود فتحة بمحول كهربى تهدد المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تمت الاستجابة لشكوى أهالى منطقة كولة الناظر بتهديد محول كهربائى للمواطنين بوجود فتحة أسفله، وتم على الفور حل المشكلة لخدمة الأهالى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة وإزالة أسباب الشكاوى، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

البداية كانت بتلقى رئاسة مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، شكوى مقدمة من أهالى منطقة كولة الناظر التابعة لحى المطار بشأن تضررهم بوجود فتحة أسفل المحول الكهربائى، حيث أرسل أهالى كولة الناظر شكوى لرئيس مدينة الأقصر، تفيد بإن هناك محول كهربائى يهدد حياة المواطنين والأطفال للخطر.

من جانبه قال اللواء دكتور على الشرابى، أنه رداً على شكاوى المواطنين، وجه رئاسة حى المطار تحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ويوسف محمد على رئيس الحى لسرعة الانتقال للمنطقة ومعاينة المحول لسرعة اتخاذ الإجراء اللازم، مؤكد أن بابه مفتوح لتلقى أى شكوى من المواطنين لسرعة حلها، فقام رجال حى المطار سريعاً بإغلاق الفتحة مؤقتاً مساء أمس السبت، ومن ثم تم إخطار شركة الكهرباء بعمل اللازم وتم اليوم غلق الفتحة تماماً بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، حفاظاً على أرواح المواطنين والأطفال.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء على الشرابى رئيس المدينة، حملة نظافة نجحت فى رفع 15 طن مخلفات وقمامة وأتربة بشوارع المدينة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة استمرار تكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع أحياء مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.

وكلف اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، السكرتير العام للمدينة أحمد أبو عيش، التنسيق مع فرقة التدخل السريع تحت إشراف هدية ثابت درديرى مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، لتنفيذ حملة نظافة شاملة بنطاق حى جنوب، بمعاونة حسن عبده رئيس الحى وسمير سعود نائب رئيس الحى لشؤون النظافة.