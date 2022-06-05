اليوم السابع
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اعرف شروط الحصول على ترخيص لإنشاء محطة شحن للسيارات الكهربائية

الأحد، 05 يونيو 2022 02:00 ص
اعرف شروط الحصول على ترخيص لإنشاء محطة شحن للسيارات الكهربائية شحن السيارات الكهربائية - أرشيفية
كتبت ـ رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن شروط الحصول على تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية فى إطار القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهى كالآتي:
 
1-يمنح الجهاز الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء (250) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص.
 
2-يلتزم المرخص له بإنشاء (50 محطة / عام أو 150 نقطة شحن) خلال العام الواحد على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات / نقاط شحن من المستوى ( 3 ) وذلك بحد أدنى، ويتم إخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لاصدار شهادة سريان الترخيص السنوية .
 
3- يقوم الجهاز بتجديد الترخيص كل 5 سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية صفحة 3 من 9 a يصدر تصريح للشركة للبدء في إنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية ويتم ذلك وفقا لنموذج الطلب المعد من الجهاز ولمدة عام واحد فقط .
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شحن السيارات الكهربائية

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك


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