إنقاذ شخصين من الغرق بعد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالبدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

سقطت سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير نطاق قسم شرطة البدرشين، ما أدى إلى إصابة السائق ومرافق له وتم إنقاذهم واستخراجهم من داخل السيارة.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، أن السبب الرئيسي اختلال عجلة القيادة، وانتقل رجال الانقاذ الي المكان وتم انتشال السيارة من المياه ونقل المصابين الي المسشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة مركز شرطة في البدرشين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابها داخل ترعة المريوطية.

وتم انتشال السيارة، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.