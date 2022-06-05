إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق الخانكة – السلام بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغاً يفيد إصابة شخصين على طريق الخانكة - السلام دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ومعاونة النقيب محمد إمبابي ومحمد خالد، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة "م.ي" 19 سنة، وشخص آخر كان معه بالسيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.