اليوم السابع
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إسبانيا تستعد لتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

الأحد، 05 يونيو 2022 03:15 م
إسبانيا تستعد لتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، نقلًا عن مصادر حكومية، بأن مدريد تستعد لنقلة نوعية في دعمها العسكري لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وذلك من خلال تسليم كييف أسلحة ثقيلة تشمل صواريخ مضادة للطائرات ودبابات، وتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير لها اليوم الأحد - أن الدعم العسكري الإسباني لأوكرانيا اقتصر حتى الآن على تسليم الأسلحة الخفيفة والذخيرة ومعدات الحماية الشخصية.
وأضافت أن وزارة الدفاع الإسبانية تعمل بالفعل على إنهاء تسليم أوكرانيا بطارية صواريخ مضادة للطائرات منخفضة المستوى من طراز "شوراد أسبايد"، والتي قام الجيش الإسباني بإحلال منظومة أخرى أكثر تقدمًا محلها.
كما تستعد الحكومة الإسبانية لتسليم أوكرانيا دبابات من طراز "ليوبارد A4"، والتي تقدر مصادر عسكرية عددها بنحو 40 دبابة، تعتزم مدريد إعادة تأهيلها وتسليمها للجيش الأوكراني، بحسب الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، عرضت إسبانيا على أوكرانيا تدريب أفراد جيشها على التعامل مع هذه الدبابات. ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة، سيجري التدريب في البداية في لاتفيا، حيث ينشر الجيش الإسباني وحدة مكونة من 500 جندي وست دبابات من طراز"ليوبارد 2E" في إطار عملية "الوجود المعزز على الجبهات" التابعة لحلف الناتو. وأضافت المصادر ذاتها، أنه في المرحلة الثانية، سيجري التدريب على الأراضي الإسبانية. 
ولفتت الصحيفة إلى أن مسألة تزويد أوكرانيا بالصواريخ والتدريب على استخدام الدبابات تم طرحها عندما زار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كييف في 21 أبريل والتقى بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لكن تنفيذ العملية تأجل بسبب تعقيدها، بحسب ما أفادت به المصادر.


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