إسبانيا تستعد لإرسال صواريخ مضادة للطائرات ودبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

ذكرت مصادر حكومية إسبانية، أن إسبانيا مستعدة لتحقيق نقلة نوعية في دعمها العسكري لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسى، إذا كانت قد سلمت حتى الآن الذخيرة ومعدات الحماية الفردية والأسلحة الخفيفة (قاذفات القنابل اليدوية أو المدافع الرشاشة من طراز C-90) ، فهي الآن تستعد لتزويدها بالأسلحة الثقيلة ، بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات ليوبارد القتالية ، والتدريب الأساسي لـ الجيش الأوكرانى حتى يتمكن من تولي إدارتها، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وتعمل وزارة الدفاع بالفعل على إنهاء تسليم بطارية صواريخ شوراد أسبايد المضادة للطائرات منخفضة المستوى إلى كييف، والتي استبدلها الجيش الإسباني بنظام آخر أكثر تقدمًا، وأن شحنة هذه المواد، التي تنتجها شركة الصواريخ الأوروبية MBDA ، تنتظر الانتهاء من المفاوضات من خلال خلية في شتوتجارت (ألمانيا) مسؤولة عن تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتجنب نقص المعدات وتكرار الآخرين.

وتستعد الحكومة الإسبانية أيضًا لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد A4 القتالية التي ظلت في حالة سبات لمدة عقد في القاعدة اللوجستية للجيش الإسباني في سرقسطة.

وتعد هذه الأسلحة جزءًا من مجموعة مكونة من 108 وحدات مستعملة باعتها ألمانيا إلى إسبانيا في عام 1995 ، تمهيدًا لعقد تصنيع ليوبارد في إسبانيا. كانت نية الدفاع هي تحويلها إلى سيارات استرداد للمهندسين ، ولكن نظرًا لقلة الميزانية ، فقد اختاروا إخضاعهم لعملية إزالة الرطوبة (إزالة البطاريات والزيوت وأي عنصر آخر يمكن أن يفسدهم) وتركهم في المخزن في انتظار التخلص منها في المستقبل من الأموال.

وتقدر مصادر الدفاع، أن حوالي 40 سيارة يمكن إعادة تأهيلها وتسليمها إلى الجيش الأوكراني ، لكنها تحذر من أن هذا سيتطلب إخضاعها لضبط دقيق من قبل صناعة من غير المرجح أن تقوم بهذه الأعمال في وقت تستدعي فيه الأمطار الزيادة العامة في الإنفاق العسكري في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت إسبانيا على أوكرانيا إرشاد جيشها في التعامل مع دبابات القتال، سيجري التدريب، وفقًا للمصادر التي تم التشاور معها، في البداية في لاتفيا ، حيث نشر الجيش الإسباني وحدة من 500 جندي مع ست دبابات من طراز Leopard 2E، في إطار عملية التواجد المتقدم المعزز للناتو (EFP).

وأضافت المصادر ذاتها، أنه في المرحلة الثانية، سيتم تدريب الناقلات الأوكرانية بالفعل في الأراضي الإسبانية، وسيسمح هذا البرنامج بتسريع خطط التحضير لجيش kyiv لتجهيز نفسه بدبابات قتالية قوية لمواجهة T-90 الروسية الحديثة ، نظرًا لأن لديهم الآن مركزًا في ألمانيا فقط ليتم توجيههم في التعامل معهم.

تم رفع عرض الصواريخ وتعليمات الناقلات عندما سافر رئيس الحكومة ، بيدرو سانتشيز ، إلى كييف في 21 أبريل والتقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ، لكن تم تأجيله بسبب تعقيد العملية، بحسب المصادر.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي ، بمناسبة مرور 100 يوم على بداية الحرب ، شكر السفير الأوكراني في مدريد ، سيرهي بوهورلتسيف ، المساعدة العسكرية التي قدمتها إسبانيا حتى الآن ، لكنه اعتبرها غير كافية ، محذرا من أن الذخيرة هي ذخيرة. يكفي فقط "لمدة ساعتين من القتال". وشدد على "اننا ممتنون ولكن لا يمكننا القول اننا راضون".