أوناش المرور ترفع حطام حادث تصادم أتوبيس و4 سيارات بالقاهرة الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم بين أتوبيس و4 سيارات بطريق العاصمة بمدينة بدر منطقة القاهرة الجديدة وتم نقل المصابين الى المستشفى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق العاصمة بين مدينتى بدر والشروق نطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور للمكان وتبين توقف حركة السيارات من مدينة بدر، بعد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس و4 سيارات نتج عنها إصابة 20 شخصا.

ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث لإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.

وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم الاستماع لشهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة و التحفظ على سائق الأتوبيس ليتم التحقيق معه حول الحادث.