أمريكى مدان يقتل قاضيا سابقا أصدر حكما بسجنه 6 سنوات عام 2005

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن قاضيا سابقا بولاية ويسكونسن الأمريكية، قتل الجمعة الماضى، فيما قالت السلطات إنه هجوم مستهدف من قبل مشتبه به لديه قائمة أخرى من أسماء مسئولى الحكومة كأهداف، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق للشبكة.

وقتل قاضى مقاطعة جونيو السابق جون رومير، 68 عاما، فى منزله بنيوليسبون بولاية ويسكونسن، بحسب ما أوضحت وزارة العدل بالولاية، وترتبط عملية القتل بقضية أو عدة قضايا جنائية، وفقا للبيان الذى لم يسرد مزيد من التفاصيل.

وحددت السلطات هوية المشتبه به دوجلاس أودى. وحاولت السلطات التفاوض معه أثناء وجدوده فى المنزل. لكن فريق الاستجابة الخاصة بمقاطعة جونيو دخل المنزل وعثر على المشتبه به فى القبو مصابا بجرح من طلق نارى أحدثه بنفسه. وتم نقله إلى منشأة طبية ولا يزال فى حالة حرجة.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنها أجرت مراجعة لسجلات دائرة ويسكونسن القضائية ووجدت أن أودى لديه تاريخ جنائى فى الولاية يعود إلى عام 2002 على الأقل، عندما أدين بالسطو المسلح واتهامات تتعلق بااسلحة. وظلت القضية قائمة لعدة سنوات قبل أن تصل إلى القاضى رومير عام 2005.

وذكرت تقارير إخبارية محلية إن القاضى رومير حكم على أودى بالسجن ست سنوات بتهمة السطو فى عام 2005.

وشملت قائمة المستهدفين من قبل أودى أيضا، بحسب سى إن إن حاكم ولاية ويسكونسن تونى إيفرز، وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل.