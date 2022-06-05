اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"أفضل استثمار وأكبر شركة مقاولات".. مفاجآت "النيل للتطوير العقاري" للسوق المصري

الأحد، 05 يونيو 2022 03:03 م
"أفضل استثمار وأكبر شركة مقاولات".. مفاجآت "النيل للتطوير العقاري" للسوق المصري تعاون شركة النيل للتطوير العقاري مع شركة سياك للمقاولات
تقرير خاص

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في خطوة هي الأولى من نوعها في عالم شركات القطاع الخاص العاملة في التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعاقدت شركة النيل للتطوير العقاري مع شركة "سياك" للمقاولات الرائدة في بناء ناطحات السحاب، لتنفيذ أعمال مشروعاتها في العاصمة. 
 
وتعتبر شركة "سياك" واحدة من أهم شركات المقاولات والإنشاءات في مصر والوطن العربى، وأثبتت خلال الفترة الماضية نجاحا كبير في مجال إنشاءات ناطحات السحاب، بأداء متميز في إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة ومن قبلها الفورسيزون في الأسكندرية وأبراج "سيكون" في منطقة كورنيش المعادى ، وغيرها من المشروعات الكبرى.
 
وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن إسناد تنفيذ أعمال مشروعات النيل لشركة "سياك" جاء بعد عدة دراسات تمت بشكل علمى ومنهجى لإختيار الشركة الأكفأ لتنفيذ هذا المشروع الضخم، ووقع الإختيار على "سياك" نظرا لتاريخها المشرف وكونها أكثر شركات المقاولات تميزا في مجال إنشاء ناطحات السحاب.
 
كما أشار المهندس محمد طاهر إلى أن هذه الخطوة تعتبر هي الأولى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فلم يسبق أن قامت شركة تطوير عقارى من القطاع الخاص أن تعاقدت مع شركة مقاولات كبرى لتنفيذ انشاءات مشروعها، ولكن " النيل" أقدمت على هذه الخطوة رغم تكلفتها الكبيرة على المستوى المادى، إيمانا منها بضرورة تقديم مشروع عقارى هو الأعلى جودة والأكثر اتقانا.
 
ومن ناحية أخري عبر  المهندس سيف رجب عضو مجلس إدارة شركة "سياك" عن سعادته بهذا التعاون مع شركة النيل للتطوير العقاري لتنفيذ مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن خطوة اليوم بمثابة تعاون استراتيجي طويل الأمد، قائلا : " نحن نختار شركائنا بدقة وعناية وبعد دراسات عديدة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلي جودة ووفق جدول زمني واضح، وهذا ما وجدته "سياك" في شركة النيل للتطوير العقاري منذ اللحظة الأولي التي وجدنا فيها المهندس محمد طاهر حريصا علي تنفيذ المشروعات بأعلي جودة من أجل تقديم مشروع عقاري يصبح علامة بارزة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة".
 
وأكد المهندس سيف رجب أن شركة سياك ستعمل بأقصي جهودها لضمان تحقيق الجودة الكاملة في هذه المشروعات بشكل يحقق أعلي عائد استثماري لعملاء شركة النيل، بل ويساهم بشكل بارز في النهضة الانشائية التي تعيشها مصر الآن.
 
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