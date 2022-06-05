أسرة تتهم سيدة بضرب طفلة 13 عاما فى التجمع الأول

كتب عبد الله محمود

تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام سيدة مجهولة بالتعدى على طفلة بالضرب المبرح أمام أحد المولات بمنطقة التجمع الأول.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من مواطن مفاده تعرض ابنته الطفلة وعمرها 13 عاما للضرب على يد سيدة مجهولة أمام أحد المولات، وقال المبلغ أن ابنته كانت تسير أمام أحد المولات واصطدمت بسيدة بدون قصد، فقامت الأخيرة بالتعدى عليها بالضرب المبرح.

واضاف المبلغ أن الطفلة تعرضت لصدمة نتيجة الضرب، وفقدت نظارتها وسلسلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.