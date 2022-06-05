أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى لبناء تنمية حقيقية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن قدراتنا الاقتصادية لا تتيح تقديم الخدمة الطبية بسهولة، معقبا: "اللى قدراته قليلة معندوش غير الأفكار وربنا يوفقه بفكرة لمسألة.. لو عندي قدرة على تقديم خدمة طبية بما تعنيه هذه الكلمة مش هايبقى فيه مشكلة، لكن المشكلة تأتى من قلة الموارد وقلة الأموال المخصصة، وعندنا في مصر موقفناش قدامه وما أحبطناش.

الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى فى بناء التنمية الحقيقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.

عوض تاج الدين: إنجازات الرئيس السيسي فى المجال الطبى لم تحدث فى تاريخ مصر

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي.. من كان يمر هذا الحفل الكبير دون أن أقدم خالص الشكر والعرفان.. وما شهدته مصر خلال الفترة الماضية في ملف الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر.. كان هناك فترات طويلة جدا نشهد القطاع الصحي ومشاكله التي كانت لا تنتهى وسوف تستمر لان في زيادة السكان.

الرئيس السيسي: تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء فى أفريقيا أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة من مصر لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

الأرصاد: غدا طقس حار وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 41 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نيفين جامع: حققنا أعلى معدل تصديرى ونستهدف الوصول لـ40 مليار دولار نهاية 2022 أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار بمعدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصدير فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامي معدلات التصدير بعدد 12 قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.

خالد عبد الغفار: فحص 70 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية الكشف عن فيروس سي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه جرى فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، بمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي. نيفين جامع: جار إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير. مدير الصحة العالمية يوجه الشكر للدولة المصرية على نجاح مبادرة 100 مليون صحة قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات في ملف مواجهة التهاب الكبد الوبائي والتعامل مع فيروس سي، متابعا: "هناك 3 ملايين يشخص مصابون بفيروس بي وسي.. وتؤدي هذه الفيروسات إلى فواة 1.1 مليون منهم".. ونعمل على خفض معدلات الإصابة في أفريقيا، ونحرز تقدما في تقليل الإصابات بسرطانات الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل، ولكن هناك العديد من الدول الأفريقية ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا العلاج، لذلك توجد العديد من الاستراتيجيات التى نحتاج إليها ضد وباء فيروس سي ووباء الإيدز. التعليم تنفى زيادة 10% فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية العام المقبل قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نشرت بنفسى على صفحته فيديو رائع للدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومى للامتحانات والفيديو موجود لمن يريد سماعه وبالرغم من وجود المرجع الرئيسى يتبارز البعض فى كتابة عناوين مضللة تعبر عن سوء النية وعدم الفهم وتعمد التضليل والفيديو متاح لمن يريد الاستفادة منه". خالد عبد الغفار بمؤتمر "صحة أفريقيا": 50% من وفيات أطفال القارة تحت 3 سنوات قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالم والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن إفريقيا تمثل حوال 16.7% من مواطني العالم، وهاك تحديات تواجه قارة أفريقيا ومصر كجزء من قارة أفريقيا، وهذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لشعوب القارة. بدء سداد رسوم الحج فى البنوك للفائزين بقرعة هذا العام بدأت وزارة الداخلية، تلقي رسوم تكاليف الحج من الفائزين بحج القرعة لهذا العام، من خلال كافة فروع البنوك الوطنية "الأهلى ، مصر، القاهرة"، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى (مدفوعة حج القرعة"على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201") اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م.

نائب رئيس زيمباوى يشيد بتجربة مصر فى التعامل مع أزمة شح المياه

قال الدكتور كونستانتينو شيونجا نائب رئيس دولة زيمباوي ووزير الصحة، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى المساندة لبناء القطاع الصحي، حيث تعلمنا درسا هاما وكبيرا من خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن معظم سكان القارة وشعوبها لديهم موارد محدودة فى شتى المجالات، لا سيما المجالات الطبية، في حين نجد أن الدول المتقدمة لديهم إمكانيات متوفرة. التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل قيمة رسوم التحاق بالعام الدراسى الجديد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها فى العام الدراسى القادم. هيئة الشراء الموحد: عدد المسجلين على منصة المؤتمر الطبى الأفريقى 35 ألفا قال اللواء طبيب بهاء الدين زياد، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن إنشاء الهيئة المصرية أحد الآليات التي تبنتها الحكومة المصرية في مسار تطوير المنظومة الصحية وإرساء مبادئ التكنولوجيا الطبية، وحكومة إجراءات وتوطين صناعة الدواء واستدامة رعاية الصحية، وفقا للمعايير العالمية ووصولها إلى المواطنين. الأوقاف تطلق مسابقة الأسرة القرآنية بجائزة ربع مليون جنيه أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمشاركة في فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتكريم أهله وإكرام حفظته، وبمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في فبراير 2023.