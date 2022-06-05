أخبار البورصة اليوم الأحد 5-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 204 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 277.6 مليون ورقة مالية بقيمة 347.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 81.4 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.96 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3697 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 60 ألف سهم، 214.9 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 246.8 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 512.8 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 18.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، شكلت مبيعات حديد التسليح 57% من إجمالي المبيعات ومبيعات الصلب المسطح المدرفل على الساخن 42%، وبلغ صافي الربح 1.217 مليار جنيه مقارنة مع 1.188 مليار جنيه، بنسبة زيادة 2.4%.

وحققت شركة عز الدخلية، مبيعات بلغت 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح 1.733 مليار جنيه مقارنة مع 1.146 مليار جنيه.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وسجلت صافي ربح قدره 358 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي الأصول 27 مليار جنيه، وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ 10 مليار جنيه، واستطاعت الشركة تحقيق معدلات ربحية جيدة خلال هذه الفترة بهامس مجمل ربح 18%، وعائد يبلغ 0.34 جنيه للسهم.

وحققت جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وسجلت صافي ربح قدره 114 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي الأصول 7.5 مليار جنيه، وسجلت إجمالي حقوق الملكية مبلغ 2.5 مليار جنيه، وبالرغم من التحديات الناتجة عن زيادة سعر الدولار والذي تسبب في ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية استطاعت الشركة تحقيق معدلات ربحية جيدة خلال هذه الفترة بهامس مجمل ربح 17%، وعائد يبلغ 0.11 جنيه للسهم.

وحققت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 22.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 50.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 1.8 مليون جنيه مقارنة مع 299.7 مليون جنيه.

بي إنفستمنتس

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، التوقيع على اتفاقية البيع النهائية مع الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات للاستحواذ على كامل حصة الشركة البالغة 44.7% من خلال حصة غير مباشرة في شركة جيزة سيستمز.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تلقت عرض مبدئي غير ملزم من شركة دبليو أم للاستشارات من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين بتقديم عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51%% ولا تزيد عن 90% من أسهم رأسمال بلتون، من خلال تقديم عرض شراء إجباري، وأن العرض المبدئي المتوقع لسعر السهم هو 1.35 جنيه، وهذا السعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية وغيرها للشركة.

أبو قير للأسمدة

قالت شركة أبو قير للأسمدة، إنه تم الانتهاء من أعمال العمرة المخصصة بمصنع أبو قير (3) اعتبارًا من نهاية يوم الخميس الموافق 2 يونيو الجاري.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (968) لسنة 2022، والمتضمن بمادته الأولى: وقف شركة اتش دى لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 24/03/2022"، ويسرى هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الشركة به.