7 معلومات عن قمر نايل سات 301.. توفير خدمات الإنترنت الفضائى الأبرز

كتب هانى الحوتى

تستعد مصر لإطلاق قمر صناعى (نايل سات 301) ليحل محل نايل سات 201 الذى ينتهى عمره الافتراضى 2028، وذلك يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالى من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وينشر "اليوم السابع" 7 معلومات عن القمر الصناعى الجديد:

1- قامت شركة تاليس بفرنسا، بتصنيع القمر الصناعى نايل سات 301، وتم نقله إلى قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

2- عملية تصنيع قمر نايل سات 301 استغرقت حوالى عامين ونصف، ويبلغ العمر الافتراضى لنايل سات 301 حوالى 15 عامًا.

3- قمر نايل سات 301 يزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201.

4- يوسع القمر الصناعى الجديد فى تغطية دول جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

5- تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق المتوسط وخاصة حقل ظهر.

6- يحقق القمر الصناعى الجديد تكامل مع القمر المصرى (طيبة 1) الذى أطلق نهاية شهر نوفمبر الماضى، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائى من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار هذا الخدمة.

7- تم تصنيع نايل سات 301 وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيًا من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضًا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه، كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورات بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقًا لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقًا جديدًا لأقمار النايل سات.