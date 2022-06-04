اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 03:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

45 فندقا بفئات وأسعار مختلفة متاحة للحجز من خلال الموقع الرسمى لـCop27

السبت، 04 يونيو 2022 02:00 ص
45 فندقا بفئات وأسعار مختلفة متاحة للحجز من خلال الموقع الرسمى لـCop27 شرم الشيخ
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد إطلاق الموقع الرسمى الإلكترونى لمؤتمر COP27 رسميًا هذا الأسبوع، هو الأحدث فى ملف استضافة مصر للمؤتمر أعقبه مشاركة وزيرة البيئة، فى مؤتمر استكهولوم +50.
 
ويوفر الموقع عددا من الخدمات أهمها الحجز والإقامة والسفر للمشاركة فى الـCop27، حيث أن هناك أكثر من  ‏45 فندقا بفئات وأسعار مختلفة متاحة للحجز من خلال الموقع.
 
والموقع الرسمى الالكترونى لاتفاقية الأطراف الـ27  للأمم المتحدة لتغير المناخ الخاص بمصر كبلد مضيفة للمؤتمرCop27 والصادر باللغة الإنجليزية، حدد مجموعة من الضوابط والإجراءات والتسهيلات الخاصة، لطرق الحصول على التأشيرات أو تذاكر الطيران أو الإقامة بالفنادق، أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ لقمة المناخ فى دورته السابعة والعشرون.
 
ويتم الحصول على تأشيرات الدخول لمصر عند الوصول أو من خلال السفارة أو القنصلية المصرية ببلدك، مؤكدا ضرورة استكمال النموذج الموجود عبر الإنترنت لضمان الموافقة على التأشيرة، كما  يوفر مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي عددا كبير من الرحلات الجوية المباشرة.
 
وطالب الموقع الرسمى بسرعة الحجز لأماكن الإقامة بمدينة شرم الشيخ ، وتم  توفير مجموعة من الاختيارات الأسهل لتوفير سبل الإقامة وخاصة بالفنادق الخضراء الحاصلة على علامات خضراء، وهى  الفنادق المستدامة.
 
كما أكد الموقع الرسمى للمؤتمر، توفير شبكة نقل مستدام داخل مدينة  شرم الشيخ لخدمة مكان COP الرئيسي من  الخاصة بها من الأتوبيسات الكهربائية ورحلات يومية للمشاركين فى جميع أنحاء مدينة شرم الشيخ بتكلفة بسيطة.
 
 
 

التغير المناخى

مؤتمر المناخ

كيفية الحصول على تأشيرة لمؤتمر المناخ

كيفية المشاركة فى مؤتمر المناخ

الموقع الرسمى لمؤتمر المناخ


الموضوعات المتعلقة

خبراء يطالبون بأولوية للاستدامة وتحويل وعود وقف مخاطر التغيرات المناخية إلى واقع

الخميس، 02 يونيو 2022 10:00 م

وزير المالية: التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية تفرض التوسع فى التمويل الأخضر

الخميس، 02 يونيو 2022 07:41 م

وزيرتان فى مواجهة مجلس النواب الأسبوع المقبل.. 76 أداة رقابية لوزيرة التجارة حول المصانع المتوقفة والعمالة الصينية ومعاناة المستثمرين.. ووزيرة البيئة تواجه 60 أداة رقابية عن تلوث النيل والتغيرات المناخية

الخميس، 02 يونيو 2022 04:00 م

أحفاد عباس العقاد يشاركون فى التوعية بالتغيرات المناخية.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 02:25 م

المشاركون بجلسة التغير المناخى: استخدام التكنولوجيا لتحسين المناخ يساهم بالتنمية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:07 م

التخطيط: آثار التغيرات المناخية أدت إلى ظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ"

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة