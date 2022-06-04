45 فندقا بفئات وأسعار مختلفة متاحة للحجز من خلال الموقع الرسمى لـCop27

كتبت منال العيسوى

يعد إطلاق الموقع الرسمى الإلكترونى لمؤتمر COP27 رسميًا هذا الأسبوع، هو الأحدث فى ملف استضافة مصر للمؤتمر أعقبه مشاركة وزيرة البيئة، فى مؤتمر استكهولوم +50

ويوفر الموقع عددا من الخدمات أهمها الحجز والإقامة والسفر للمشاركة فى الـCop27، حيث أن هناك أكثر من ‏45 فندقا بفئات وأسعار مختلفة متاحة للحجز من خلال الموقع.

والموقع الرسمى الالكترونى لاتفاقية الأطراف الـ27 للأمم المتحدة لتغير المناخ الخاص بمصر كبلد مضيفة للمؤتمرCop27 والصادر باللغة الإنجليزية، حدد مجموعة من الضوابط والإجراءات والتسهيلات الخاصة، لطرق الحصول على التأشيرات أو تذاكر الطيران أو الإقامة بالفنادق، أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ لقمة المناخ فى دورته السابعة والعشرون.

ويتم الحصول على تأشيرات الدخول لمصر عند الوصول أو من خلال السفارة أو القنصلية المصرية ببلدك، مؤكدا ضرورة استكمال النموذج الموجود عبر الإنترنت لضمان الموافقة على التأشيرة، كما يوفر مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي عددا كبير من الرحلات الجوية المباشرة.

وطالب الموقع الرسمى بسرعة الحجز لأماكن الإقامة بمدينة شرم الشيخ ، وتم توفير مجموعة من الاختيارات الأسهل لتوفير سبل الإقامة وخاصة بالفنادق الخضراء الحاصلة على علامات خضراء، وهى الفنادق المستدامة.

كما أكد الموقع الرسمى للمؤتمر، توفير شبكة نقل مستدام داخل مدينة شرم الشيخ لخدمة مكان COP الرئيسي من الخاصة بها من الأتوبيسات الكهربائية ورحلات يومية للمشاركين فى جميع أنحاء مدينة شرم الشيخ بتكلفة بسيطة.