والد الطفل ضحية السير عكس الاتجاه: المتهم ما سلمش نفسه وأبوه حاول ينفي الاتهام

كتب بهجت أبو ضيف

كشف والد الطفل "ياسين" الذي لقى مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به، يقودها طالب جامعي عكس الاتجاه، بمدينة 6 أكتوبر، أن المتهم لم يسلم نفسه، بل ألقى رجال المباحث القبض عليه بعد هروبه.

وذكر والد الضحية، أن والد المتهم حاول ادعاء أنه كان يقود السيارة، لإزالة الاتهام عن ابنه، إلا أن شهود العيان نفوا روايته، وأكدوا أن الطالب الجامعي هو الذي كان يقود السيارة وقت الحادث.

وقال والد الطفل الضحية، أن المتهم كان يسير عكس الاتجاه، ودهس ابنه الذي كان يعبر الطريق لشراء بعض الاحتياجات من محل تجاري، مشيرا إلى أن "ياسين" ليست المرة الأولى التي يزور بها جدته في تلك المنطقة، أو يعبر الطريق الذي شهد الحادث، ولم يتوقع سير المتهم عكس الاتجاه.

واستطرد والد "ياسين" أن جدته تدهورت حالتها الصحية حزنا على مصرعه في الحادث، وفارقت الحياة بعد مرور ما يقرب من يومين على وقوع الحادث، مطالبا بسرعة محاكمة المتهم، مؤكدا ثقته في القضاء المصري للحصول على حق ابنه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة ملاكي بطفل، ونقل الضحية إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تم التوصل لهوية قائد السيارة، وتبين أنه طالب جامعي، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم بعد ضبطه، ورد إخطار بوفاة الطفل متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف وكسر بالترقوة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.