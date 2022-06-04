نائب وزير التعليم: النظام الموحد بالمدارس الفنية يحقق احتياجات سوق العمل

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن النظام الموحد لدراسة الطلاب بالمدارس الفنية للمنافسة في سوق العمل، مطبق منذ 4 سنوات، وهناك طلاب في الصف الثالث للتعليم الفني قبل الجامعي سوف يتخرجوا وفق هذه المنهجية، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى سوف تتخرج منه هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى: "لدينا 2 مليون طالب في التعليم الفني يتلقون الدراسة في مقررات وفروع متعددة في 3 آلاف مدرسة"، موضحا أن تطبيق هذا النظام الموحد لن يطبق مرة وتم تطبيقه في المرحلة الأولي منذ عام 2019.

وتابع الدكتور محمد مجاهد: "النظام الموحد للدراسة في المدراس النفنية يهدف إلى أن الخريج يتكسب المهارات التي تلبي سوق العمل، وبجودة عالية، ولا يكون الأمر مقتصرا على المعارف والمعلومات فقط أو يقتصر على الحفظ ولابد من الحصول على المهارة حتى نلبي احتياجات سوق العمل، من خلال التطبيق العملي وعدم التركيز فقط على الجانب النظري.