مذنب يزين ليالى يونيو بسماء مصر والوطن العربى.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود راغب

يرصد المذنب C / 2017 K2 (بان ستارز) وهو يتحرك أمام كوكبة الحواء هذا الشهر، و تشير قاعدة بيانات رصده حاليًا إلى أن لمعانه الظاهري 9.6 درجة تقريبًا ما يعني بأنه خافت جدا وغير مشاهد بالعين المجردة، برغم ذلك فإن المذنب يزداد لمعانه؛ ومن المتوقع أن يصل ذروته إلى حوالي القدر السابع.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه تم اكتشاف نواة المذنب (K2) في مايو 2017 ، ويبلغ عرضها 40 كيلومترًا تقريبًا - أي أربعة أضعاف حجم نواة مذنب هالي ، لكن المذنب (K2) لا يقترب منا بشكل كبير لأن الحضيض أو أقرب نقطة في مداره إلى الشمس توجد خارج مدار المريخ.

وبشكل عام المذنب (K2) هو هدف مثالي للرصد خلال أمسيات شهر يونيو، حيث يرتفع في الأفق الشرق بداية الليل، ويمكن رصده من خلال التلسكوبات الصغيرة.

والمذنبات من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي، تأتي إلينا من مصدرين حزام كايبر (وهي المذنبات قصيرة الدورة التي تستغرق أقل من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس).

والمصدر الثاني سحابة أورط حيث تأتي منها ( المذنبات طويلة الدورة التي تستغرق أكثر من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس) .

بشكل عام تدور حول الشمس في مدار إهليلجي ضخم بشكل قطع ناقص، لذلك يمكنها أن تقضي مئات و آلاف السنين في أعماق النظام الشمسي قبل أن تعود إلى الشمس عند الحضيض. فمثل جميع الأجسام المدارية ، تتبع المذنبات قوانين كيبلر - كلما اقتربت من الشمس ، كلما كانت حركتها أسرع وكلما ابتعدت كانت حركتها بطيئة.