محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ عبد المجيد عودة، مستشار قطاع المعاهد للعلوم الشرعية ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة العريش.

وقال المحافظ فى بيان صحفى، إن الامتحانات تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي بخصوص انتظام سير الامتحانات.

وأشار المحافظ إلي توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفت المحافظ إلي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والكشف الحراري علي الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وتوفير طبيب او زائرة صحية بالمعاهد التي بها لجان امتحانات، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان.

من جانبه أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 663 طالبا وطالبة "465 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى"، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .



محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية



امتحانات الثانوية الأزهرية