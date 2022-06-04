محافظ شمال سيناء يتفقد الكورنيش البحرى بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الكورنيش البحري بمدينة العريش، بحضور اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن المحافظ وجه بنظافة جسم الكورنيش وإزالة الرمال ونظافة الشاطئ، وصيانة المقاعد ودورات المياه، وانارة جميع أعمدة الكهرباء علي جانبي الكورنيش، استعدادا لفصل الصيف.

وشدد المحافظ علي رفع مستوي الخدمات والمرافق العامة، ونشر وتوزيع الخدمات علي امتداد الشواطئ طبقًا لحجم وكثافة مرتاديها، موجها بمنع الخير والجمال من التواجد علي الشواطئ.

بدوره أكد اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه خلال المرحلة الاولي تم إزالة الرمال من علي جسم الكورنيش في المنطقة الواقعة بين غرناطة وشاليهات سينين، وصيانة 162 عمود كهرباء.

أضاف عفش، أنه اعتبارا من الغد سوف يتم نظافة جسم الكورنيش بحي المساعيد وإزالة الرمال وصيانة كشافات الكهرباء طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأشار عفش إلى التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تواجد الخيل والجمال علي شاطئ البحر، ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.