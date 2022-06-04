محافظ القليوبية يتابع سير المشروعات بـ 3 مدن والاطمئنان على مستوى النظافة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الجمعة، جولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص، لمتابعة سير المشروعات والإطمئنان على مستوى النظافه والإشغالات، وذلك في إطار الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الميدانية على أرض الواقع بكافة مدن وأحياء المحافظة.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد الإنتهاء من إصلاح فواصل كوبري مسطرد والإنتهاء من كشط ورصف نزلة الدائري، موجهاً برفع مخلفات الأسفلت وتغيير البلدورات الفاصلة.

ثم تفقد محور الخصوص والذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءً من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصارؤ حيث أصدر المحافظ تعليماته بتركيب أعمدة إنارة لسهولة الرؤية وحفاظاً على سلامة المواطنين وقد تم الإنتهاء من أعمدة الإنارة.

ثم تابع "الهجان"، المحطة الوسيطة بالقطاوي التى يتم تجميع قمامة مدينة شبرا الخيمة بها، واطمأن على حالة المعدات الخاصة بالمحطة والمعدات الموجودة بالحملة الميكانيكية، واستمع المحافظ من العاملين بالمحطة للمشكلات التي تواجههم من نقص في المعدات والسيارات موجهاً رئيس المدينة بتحديد كافة الإحتياجات المطلوب بالحملة الميكانيكية لتدبيرها في أسرع وقت، وذلك لتحسين الأداء بها وإصلاح المعطل من المعدات والسيارات لتتناسب مع كميات القمامة التي يتم رفعها يومياً من المدينة.

كما تفقد المحافظ، الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص وأطمأن على سير أعمال صيانة المعدات مشدداً بالإلتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافه بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق، ورفع جميع التراكمات بجوار مجلس المدينة، وضرورة الإستمرار في رفع التراكمات أولاً بأول، من الشوارع الرئيسية والفرعية وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات ومطالبة المواطنين بالإشتراك مع متعهدي جمع القمامه لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.

واختتم محافظ القليوبية، جولته بمدينة الخانكة بداية بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعة طريق ترعة الإسماعيلية إتجاه مدينة الخانكة بنطاق كفر حمزة، لتصبح 3 حارات وقد تم الإنتهاء من إزالة 34 مبنى وجارى الإنتهاء من إزالة ال4 مباني المتبقيه للبدء بالتوسعة موجهاً بدفع الأعمال للإنتهاء في المدة الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة.

ثم توجه "الهجان" بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمزرعة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، حيث تم رفع التراكمات بنسبة 85%، موجهاً بتكثيف الأعمال للإنتهاء تماماً من تلك التراكمات والمرور بصفة مستمرة لضبط أي عربه تلقي المخلفات على هذا الطريق.

كما تفقد شارع محطة الصرف الصحي والذي تم دهان البلدورات في الجزيرة الوسطى به وجانبي الشارع وإنارة الشارع بالكامل لسهولة الرؤيه ولعودة المظهر اللائق للشارع.

جاءت الجولة بحضور كلاً من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء أحمد علي مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وحنفي موسى نائب رئيس مدينة الخصوص، وأحمد جمعة نائب رئيس مدينة الخانكة.



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (1)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (2)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (3)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (4)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (5)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (6)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (7)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (8)



محافظ القليوبية، بجولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص (9)