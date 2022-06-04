اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 05:50 ص
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ما الذى يمكن أن يفعله فائض الحديد فى جسمك؟

السبت، 04 يونيو 2022 05:00 ص
ما الذى يمكن أن يفعله فائض الحديد فى جسمك؟ الحديد الزائد في الجسم
كتبت إيناس البنا

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الحديد هو معدن يحتاجه جسمك للنمو والتطور، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة، يشكل الحديد جزءًا مهمًا من الهيموجلوبين في دمك، وقد تكون قد سمعت عن العواقب السلبية لنقص الحديد في الجسم، ولكن هل تساءلت يومًا ما تأثير فائض الحديد على جسمك؟.

داء ترسب الأصبغة الدموية نتيجة الحديد الزائد

وفقا لموقع " timesnownews"، تُعرف الحالة التي يتميز بها الحديد الزائد في الجسم باسم داء ترسب الأصبغة الدموية، عادة ما يكون داء ترسب الأصبغة الدموية وراثيًا، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالة صحية أساسية أو تناول الحديد الزائد.

يمكن أن يكون الكثير من الحديد في الجسم سامًا ويؤدي إلى:

  • اضطراب نبضات القلب
  • فشل القلب
  • التليف الكبدي
  • سرطان الكبد
  • الضعف الجنسي لدى الرجال

داء ترسب الأصبغة الدموية - التشخيص والعلاج
 

يتم تشخيص داء ترسب الأصبغة الدموية أو الحمل الزائد للحديد من خلال طرق مثل الاختبارات الجينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وخزعة الكبد، وما إلى ذلك.

من المهم علاج الحالة قبل أن تسبب أي ضرر للأعضاء، تتضمن بعض طرق العلاج إزالة المعدن الثقيل، ، وتنظيم نمط الحياة، وما إلى ذلك، إذا تركت دون علاج، فقد تؤدي أيضًا إلى الوفاة.

 


فائض الحديد فى جسمك

الحديد الزائد في الجسم

مضاعفات الحديد الزائد في الجسم

تناول الحديد الزائد


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