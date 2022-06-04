لصوص التاريخ.. المنقبون عن الآثار يعترفون: عثرنا على مقبرة صخرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

البحث عن الثراء السريع، دفع اثنين للتنقيب عن الآثار في الأقصر، إلا أن الأجهزة الأمنية وصلت إليهم ونجحت في ضبطهم.

وقال المتهمون في اعترافاتهم: "عثرنا على مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمى وبها ممر يؤدى إلى غرفتين، وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار الغير مُكتملة- الأدوات المستخدمة فى الحفر".

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الأقصر) بالحفر خلسة داخل مسكنهما بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم استهدافهما بمسكنهما وأمكن ضبطهما، وتم العثور داخل مسكن الأول على (مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمى وبها ممر يؤدى إلى 2 غرفة، وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار الغير مُكتملة- الأدوات المستخدمة فى الحفر)، كما تم العثور بمسكن الثانى على (2 حفر غير منتظم الشكل أحدهما ينتهى بسرداب .