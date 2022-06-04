كيد السلايف.. أسرة ساندى تحضر أول جلسة لمحاكمة قاتلة بنت شقيق زوجها (فيديو)

كتب بهجت أبو ضيف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، مع أسرة الطفلة "ساندي" التي قتلتها زوجة عمها، بإحدى قرى الصف، جنوب محافظة الجيزة، انتقاما منها لغيرتها منها، حيث استدرجتها للهو بصحبة أبنائها، ثم خنقتها، ووضعت جثتها في جوال، وألقت بجثتها من أعلى سطح المنزل في الشارع.

وشهدت محكمة جنوب الجيزة أولى جلسات محاكمة المتهمة، اليوم السبت، وشرحت والدة الضحية لـ"اليوم السابع" تفاصيل الحادث، وكواليس الجريمة، كما كشف والد الطفلة المجني عليها عن الدافع وراء ارتكاب المتهمة الحادث.

وتحدث محاميا الأسرة عن الوضع القانوني للمتهمة، بعد انسحاب المحامي الخاص بها، وانتداب المحكمة محامي لها، للترافع عنها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء طفلة تدعى ساندي تبلغ من العمر 5 سنوات، والعثور على جثتها بعد مرور عدة ساعات داخل جوال أمام المنزل فجرا، وفحص رجال المباحث عددا من الأشخاص من جيران أسرة الضحية، والمترددين على منزل القتيلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف آخر المشاهدات للطفلة، وتبين عدم إصابات ظاهرية بها.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن الضحية.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة عم الطفلة استدرجتها وخنقتها ووضعت جثتها داخل جوال، ثم ألقته من أعلى السطح أمام المنزل، بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفلة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها، وتم تحديد اليوم السبت أولى جلسات محاكمتها..