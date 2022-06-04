قنصلية فلسطين بالإسكندرية تنظم ورشة فنبة على هامش معرض الصور فى ذكرى النكبة

الإسكندرية اسماء على بدر

شاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية اليوم السبت، بورشة عمل رسم للأطفال وذلك على هامش افتتاح معرض إحياء ذكرى النكبة الـ74 بمتحف محمود سعيد.

وقد شارك فى ورشة العمل نحو 30 طفلا، وقدموا رسومات مختلفة عن فلسطين وتراثها، وذلك بمشاركة مدربين من متحف محمود سعيد والذين قاموا بتدريب الأطفال على الرسم.

وكانت قد نظمت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، المعرض الثقافى لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة، والذى يستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022، عدا يومى الجمعة والاثنين.

المعرض الوثائقى الذى نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين فى الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستضافه مركز الفنان محمود سعيد للمتاحف والمعارض، لعرض صور وثائقية لإحياء يوم ذكرى الأرض.