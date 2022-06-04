اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

عدم دستورية تمييز أبناء العاملين بقناة السويس فى القبول بمركز التدريب المهنى

السبت، 04 يونيو 2022 01:04 م
عدم دستورية تمييز أبناء العاملين بقناة السويس فى القبول بمركز التدريب المهنى محكمة ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها.
 
 
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى، التابع لهيئة قناة السويس، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات.
 
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحــــق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.
 
 

المحكمة الدستورية

عدم دستورية

العاملين بهيئة قناة السويس

مركز التدريب المهنى


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة