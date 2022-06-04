اليوم السابع
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السبت، 04 يونيو 2022 10:02 م
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ضبط 210 كجم دواجن ومشتقاتها وحمام غير صالحة للاستخدام الأدمى بحدائق الاهرام

السبت، 04 يونيو 2022 09:15 م
ضبط 210 كجم دواجن ومشتقاتها وحمام غير صالحة للاستخدام الأدمى بحدائق الاهرام لحوم فاسدة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق والمحال بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات. 
 
أسفرت الحملة عن ضبط 210 كجم دواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الأدمي ومجهولة المصدر وتظهر عليهم علامات تغير في الخواص الطبيعية مما يمثل خطراً، وذلك بمحل بيع دواجن بالبوابة الرابعة وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة. 
 
جاءت الحملات باشراف من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم بمتابعة من أحمد أمام نائب قطاع هضبة الأهرام، وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس.

الجيزة

المطاعم

الاسواق

سلامه الاغذية


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