صيانة جهاز السمع الخارجى وبطاريات وأسلاك قوقعة الأذن ضمن خدمات الأسر الأولى بالرعاية

كتب: مدحت وهبة

استعرضت وزارة الاجتماعي، بعض الخدمات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي والتى تتمثل فى مساعدات وإعانات عينية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم توفير صيانة جهاز السمع الخارجي والبطاريات والأسلاك لقوقعة الأذن من خلال تقديم العميل طلب مساعدة إلى فرع البنك التابع لمحل سكنه.

ويتم تقديم بحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية للأسرة، ومرفق به بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد لأفراد الأسرة وبيان بمفردات الدخل إن وجد، وكذلك تقديم أصل تقرير طبي موضح به تاريخ إجراء عملية زرع القوقعة ، وأن الجهاز يحتاج إلى صيانة وكابلات وبطاريات واسلاك وشواحن، وعرض سعر للجزء المطلوب صيانته.



