شوربة السى فود عند السوايسة حكايه تانية خالص.. اعرف طريقة إعدادها.. فيديو

السويس – فريق المحافظات

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً من وائل عبد الفتاح أشهر طباخين المأكولات البحرية في السويس قدم فيه طريقة إعداد شوربة السي فود.





قال وائل عبد الفتاح، أن شوربه السي فود تعتبر من اشهر المأكولات علي موائد السوايسه حيث غنية بالفيتامينات وطعمها مميز جداً عن باقي المأكولات .

وأشار الي أن شوربه السي فود يمكن اعدادها في 10 دقائق فقط حيث تضم السوبيا السويسي والمعروفه عند القاهريين ب " السبيط " والجمبري واللوجز والصرمباء وهما من المحار السويسي الموجود في خليج السويس والبحر الاحمر ويتم طهيهم بالذبده ثم اضافة اللبن والكريمه .

وشرح وائل عبد الفتاح الفرق بين السوبيا والكاليمري موضحاً ان الاولي ذات حجم كبير اما اللكاليماري هي التي يتم حشوها بالجمبري والرز .

اضاف أن ان سعر شوربه السي فود في المحالات والمطاعم تبدأ من 60 جنيها.

يذكر أن السويس من أهم المحافظات المنتجة الأسماك حيث تطل على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتتميز أسماك السويس عن غيرها من المحافظات الساحلية عن توافر الأسماك فى معظم أوقات العام خاصة فى الفترة من أغسطس حتى مايو من كل عام.

كما تتوفر فى السويس أسماك قناة السويس أو كما يطلق عليها السوايسه "القنال" مثل الشخرم والسهليه والكابوريا.