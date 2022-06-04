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شرم الشيخ تتألق استعدادا لـCop27.. اعرف أبرز المشروعات قبل انطلاق الحدث الأكبر

السبت، 04 يونيو 2022 07:00 ص
شرم الشيخ تتألق استعدادا لـCop27.. اعرف أبرز المشروعات قبل انطلاق الحدث الأكبر وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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تضافرت كافة الجهود من أجل الخروج بصورة مشرفة، استعدادا لاستضافة مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته الCop27، ولم يتبق سوى خمسة أشهر تقريبا لانطلاق الحدث الذى يشكل أهمية قصوى للقارة الأفريقية ويعكس ريادة مصر للعالم، حيث ستقود محادثات العالم فى ملف التغيرات المناخية لحماية كوكب الأرض، وبدأت الصورة تكتمل مع العد التنازلى لانطلاق المؤتمر.
 
خلال هذا التقرير سيتم رصد أبرز المشروعات التى تم الانتهاء منها فى شرم الشيخ قبل مؤتمر COP27.
 
تشمل قائمة المشروعات إنشاء جسر علوى على طريق الملك سلمان ويضم خمسة محاور تربط طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الأوسط،  الطريق الدائري مبانى صديق للبيئة،  ‏كما تم الانتهاء من الحديقة المركزية بشرم الشيخ  والمركز التجاري والمجمع البنكي، وتم إنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية ، ومحطتين لاتوبيسات النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية،  وكذلك محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية.
 
جدير بالذكر أن ملف تمويل المناخ  سيكون على رأس جدول الأعمال في  محادثات COP27، حيث إن بعض الدول تواجه صعوبة في الحصول على التمويل ويجب التعامل مع ذلك بطرق جديدة "للحد من المخاطر" المالية لجذب مستثمري القطاع الخاص. ، وأنه يمكن القيام بذلك من خلال الحكومات التي تقدم ضمانات أو تأكيدات أخرى للمقرضين من القطاع الخاص أو المشاركة في الاستثمار معهم.

البيئة

التغير المناخى

مؤتمر المناخ

cop 27


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