زى النهاردة.. حجز إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "فتنة الشيعة" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، يوم 4 يونيو 2018، حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة"، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.