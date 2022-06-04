رفع 28 طن قمامة من الشوارع بالباحور فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت المهندسة مروة زهران رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، عن حملة مكبرة لرفع التراكمات والقمامة من الشوارع بالمدينة والقرى المجاورة، بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأوضحت مروة زهران أنه بمتابعة لأعمال النظافة تم رفع 28 طن قمامة من الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، وهى شارع الجيش حتى محطة المحولات وشارع 23 يوليو حتى مطلع الكوبرى العلوى وشارع بنها حتى كوبرى عوض حسن وشارع المقابر وبحرى السكة الحديد من المزلقان حتى كوبرى العطار.

وأضافت زهران أنه تم رفع كميات متفرقة من شارع بورسعيد حتى المشتل والميدان وشارع المحطة والسوق النموذجى وشارع الأربعين والغفارة وشارع بلال خلف مركز الشرطة وشارع بنك الإسكندرية وشارع سيدى يونس وشارع سيدى صلاح وشارع محمود الطويل وشارع طعيمة وشارع الكمال وشارع الجمهورية وشارع مصنع الدخان .

وأكدت زهران أن الحملات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من النظافة وتوفير جو بيئى افضل وصالح للمواطنين، وللحد من انتشار القمامة بالشوارع.