رغم غياب الملكة بريطانيا.. سباق خيول بثالث أيام احتفالات اليوبيل البلاتينى

كتبت رباب فتحى

انطلقت اليوم في بريطانيا احتفالات اليوم الثالث لمرور 70 عاما على جلوس الملكة على العرش.. وقال قصر باكنجهام: إن ملكة بريطانيا لن تتمكن من حضور سباق إبسوم ديربي للخيول أحد أشهر سباقات الخيل في العالم، لكننها ستتابعه عن بعد.

ومن المتوقع أن يوجه الأمير تشارلز تهنئة لوالدته الملكة اليزابيث الثانية في الكلمة التي سيلقيها في حفل موسيقي جماهيري ضخم يقام مساء السبت أمام قصر باكنجهام في وسط لندن، يحييه نجوم الفن والموسيقى، ويتوقع أن يحضره حوالى 22 ألف شخص.

ومن بين المشاركين في الحفل فرقة "كوين آدم لامبرت" والمغنية الأمريكية ديانا روس في أول عرض حي لها في بريطانيا منذ 15 عاما، كما سجل إلتون جون عملا خاصا لتكريم الملكة.

وسينتهي العرض خارج قصر باكنجهام حيث سيقدم المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران "31 عاما" أغنيته الشهيرة "بيرفكت" تكريماً للملكة وزوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

وضمن أنشطة الاحتفالات سيزور أمير ويلز ويليام وهو الثاني على ترتيب العرش وزوجته دوقة كامبريدج كاثرين "كيت" مدينة كارديف لمشاهدة البروفات النهائية لعرض احتفالي في العاصمة الويلزية.

وعلى الرغم من تدهور صحتها، لا تنوي إليزابيث الثانية التنازل عن العرش التزاما بوعد قطعته عندما كانت في الحادية والعشرين من العمر "خدمة الرعية طوال حياتها" وهو التزام كررته مجددا هذا العام.

ويحضر الأمير تشارلز وكاميلا ، دوقة كورنوال ، غداء اليوبيل الكبير في لندن يوم الأحد. ستقام أحداث مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ووفقًا لموقع الحدث على الإنترنت ، "سواء كنت تشارك فنجانًا مع أحد الجيران على عتبة الباب أو تشارك فى حفلة أكبر في الشارع ، انضم إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمشاركة الصداقة والطعام والمرح مع غداء اليوبيل الكبير. إنها الحفلة الموجودة مباشرة في شارعك ، والجميع مدعوون ، لذلك دعونا نخرج إلى شوارعنا وحدائقنا وأحيائنا للاستمتاع والتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل قليلاً."

ستختتم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمسابقة اليوبيل البلاتيني ، وهي موكب في شوارع لندن سيعرض لحظات أيقونية من عهد الملكة بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية تغير المجتمع على مدار السبعين عامًا الماضية.

ويشارك في المسابقة حوالي 10000 شخص ، بما في ذلك 2750 عسكريًا وأكثر من 6000 متطوع وفناني الأداء والعاملين الرئيسيين و 2500 عضو من عامة الناس.

وسيشرع كبار أعضاء العائلة المالكة أيضًا في زيارات إلى مناطق أخرى من المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. سيتوجه الأمير ويليام وكيت إلى ويلز، حيث عاشا لبضع سنوات عندما تزوجا لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، بينما ستسافر الأميرة آن إلى اسكتلندا ، وسيذهب الأمير إدوارد وصوفي ، كونتيسة ويسيكس ، إلى أيرلندا الشمالية .

وأعلن القصر فى بيان "على مدار عطلة نهاية الأسبوع ، سيزور أفراد العائلة المالكة أجزاء من المملكة المتحدة للاحتفال باليوبيل البلاتيني. "