اليوم السابع
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ختام فعاليات بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى نسختها العاشرة

السبت، 04 يونيو 2022 12:21 ص
ختام فعاليات بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى نسختها العاشرة بطولة الجونة الدولية للإسكواش
كتب: محمد أسعد

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اختتمت مساء اليوم، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فعاليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها العاشرة والتى انطلقت يوم 27 مايو الماضى من مدينة الجونة وشهدت مشاركة دولية موسعة حيث شارك بها أكثر من 96 لاعب من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن استراتيجية الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز بشكل كبير على إبراز الفعاليات الدولية المختلفة التي يتم تنظيمها في مصر والتي تساهم في إلقاء الضوء على مقومات المقصد السياحي المصري وإظهار تميزه وتنوعه والتي من بينها البطولات الرياضية الدولية التى تؤكد على قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات واستضافة كبار اللاعبين على أرضها.

وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت خلال حفل ختام البطولة بتقديم بعض الهدايا التذكارية والمستنسخات الأثرية للاعبين الأوائل المصنفين على مستوى العالم في لعبة الاسكواش والمشاركين في البطولة، إلى جانب تقديم المواد الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش من أهم ثمانية بطولات دولية للمحترفين، وتحظي باهتمام عالمي ومدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش كونها واحدة من أعرق وأهم البطولات العالمية.


وزارة السياحة والآثار

الاسكواش

بطولة الجونة


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