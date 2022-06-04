حبس 4 عاطلين بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه فى المرج

أمرت نيابة المرج، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ) ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول) وذلك حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهمين.